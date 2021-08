Taliban onderweg naar zone die nog niet in hun handen is: “Om er de controle te nemen”

De taliban zeggen dat ze “honderden strijders” naar de Panjshirvallei ten noordoosten van Kaboel hebben gestuurd. De vallei is niet in handen van de radicaalislamieten en biedt verschansing aan groeperingen die het willen opnemen tegen de taliban. De troepen worden gestuurd “omdat lokale leiders weigerden het gebied vreedzaam over te dragen”, aldus een woordvoerder van de taliban.

Sinds de machtsovername van de taliban zijn volgens een woordvoerder van verzetsgroepen duizenden mensen naar de vallei getrokken. Onder hen zouden ook restanten van het Afghaanse leger zitten. De regio is omringd door steile bergketens en is daarom een geschikte plek om aanvallers af te weren. Tijdens het bewind van de taliban in de jaren 90 van de vorige eeuw lukte het de groep niet om de vallei in te nemen.

Ahmad Massoed, zoon van de befaamde strijder tegen de taliban tijdens het bewind van de jaren 90, probeert een verzetsmacht op te zetten vanuit de vallei. Hij heeft via de Washington Post de Verenigde Staten gevraagd om wapens voor zijn opstand. Massoed zegt dat hij “in de Panjshir in zijn vaders voetstappen wil treden”, maar dat hij bevoorrading nodig heeft om dat te doen. Via lokale media heeft Massoed de taliban al uitgedaagd: “We zijn klaar om Afghanistan te verdedigen en we waarschuwen voor bloedvergieten.”

Massoed zou volgens berichten worden vergezeld door de voormalige vicepresident van Afghanistan, Amrullah Saleh. Saleh liet na de machtsovername weten dat hij niet met de taliban zal samenwerken en nooit zal buigen voor de groepering. Sinds ex-president Ashraf Ghani gevlucht is, claimt Saleh de wettelijke leider van het land te zijn.

Volgens de Russische ambassadeur in Afghanistan, Dmitri Shirnov, zijn de taliban nog altijd tot een dialoog bereid. In een interview met de Russische televisie zei hij zondag dat de taliban hopen “een vreedzame oplossing voor de situatie te vinden, bijvoorbeeld door een politieke overeenkomst”. Shirnov zei dat de taliban hem gevraagd hebben deze boodschap over te brengen aan de inwoners en verdedigers van de Panjshirvallei.