Loes Van den Heuvel vereeuwigd op muurschildering in Boom: “Ongelofelijk eerbetoon”

De gemeente Boom heeft er in een klap twee publieke kunstwerken bij. Kunstenaar Bart Smeets schilderde op gevels in de Antwerpsestraat en de Bassinstraat twee gigantische portretten van wijken Bobbejaan Schoepen en Loes Van den Heuvel, alias Carmen van FC De Kampioenen.

De actrice en oud-bewoner van Boom woonde de inhuldiging bij en was onder de indruk van het resultaat. “Dit is een ongelofelijk eerbetoon, ik had nooit verwacht dat dit mij te beurt zou vallen. Mijn persoonlijkheid en ziel komen er helemaal in naar voren.”

Eerder werd collega-acteur Herbert Flack al vereeuwigd in een muurschildering aan het gebouw van Cinemascope.

Het gemeentebestuur sluit zeker niet uit dat er nog nieuwe muurschilderingen van bekende (oud-)bewoners van Boom of van stripfiguren bij komen.

(ATV)