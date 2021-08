Ook vandaag geslaagde evacuatieoperatie voor België: in totaal 175 mensen geëvacueerd uit Kaboel

De vier geplande evacuatievluchten door ons land zijn vandaag kunnen doorgaan. In totaal werden 175 mensen uit Kaboel geëvacueerd, onder wie 136 Belgen. Dat heeft woordvoerder Marie Cherchari van de FOD Buitenlandse Zaken bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie met Defensie en Asiel en Migratie over de evacuatiemissie Red Kite in Afghanistan.

LEES OOK. Lommelse Ziba geraakt dan toch weg uit Kaboel… dankzij Duitsers

Met vier rotaties met C-130’s tussen Kaboel en Islamabad zijn zondag in totaal 175 mensen geëvacueerd, onder wie 136 Belgen, verscheidene Nederlanders en een Amerikaanse diplomaat. Maandag worden in België twee vluchten verwacht vanuit Islamabad met 400 geëvacueerden.

Defensie en Buitenlandse Zaken benadrukken dat de situatie op de luchthaven van Kaboel nog steeds precair is. “De veiligheidssituatie aan de luchthaven baart ons veel zorgen”, klinkt het.

bekijk ook

Zo verliep de thuiskomst van 34 Belgische geëvacueerden uit Kaboel

(evdg)