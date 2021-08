Tiener redt hommel en heeft er plots huisdier bij: “Betty volgt me overal”

Een Britse tiener heeft een opmerkelijke vriendschap gesloten. Lacey Shillinglaw (13) vond tijdens een wandeling een hommel met een kapotte vleugel. Ze probeerde het insect op een bloem te zetten, maar dat was niet naar de zin van de hommel. Het beestje bleef haar volgen, tot Lacey opgaf en naar huis ging, met de hommel op haar schouder.

Sindsdien zijn de twee onafscheidelijk en blijft de hommel - die nu Betty heet - in de buurt van de tiener. De twee slapen in hetzelfde bed, gaan samen bowlen en delen af en toe zelfs een koekje. “Betty volgt me overal”, klinkt het. “Ik geniet van onze vriendschap.”

(pjv)