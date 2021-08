Amerikaanse regering bevestigt gevaar IS-aanslag op luchthaven Kaboel: “Dreiging is reëel”

De Amerikaanse regering heeft mediaberichten over het gevaar van een aanslag van de terreurmilitie IS (Islamitische Staat) op de luchthaven van Kaboel of in de omgeving bevestigd. “De dreiging is reëel, ze is acuut en ze houdt aan”, zei de nationale veiligheidsadviseur van president Joe Biden, Jake Sullivan, zondag op CNN.

“We werken intensief met onze geheime diensten samen om te weten te komen waar een aanslag kan gebeuren.” We nemen de waarschuwingen “heel ernstig”, aldus Sullivan.

De militant-islamistische taliban en de regionale tak van IS zijn vijanden van elkaar en hebben in het verleden tegen elkaar gevochten.

De veiligheidsadviseur noemde de taferelen rond de luchthaven van Kaboel hartverscheurend. “We werken er elke minuut, elk uur, elke dag aan om zoveel mogelijk de orde en veiligheid te herstellen.”

Ook Amerikanen hebben door de chaos moeilijkheden om op de luchthaven te geraken. “We denken nu dat we alternatieve methodes hebben om Amerikanen naar de luchthaven te brengen”, zei Sullivan. Hij preciseerde niet om welke methodes het ging.