Angelina Jolie verpulvert record van Jennifer Aniston op Instagram

Actrice Angelina Jolie (46) heeft het Instagram-record van Jennifer Aniston verbroken met meer dan 2 miljoen volgers in drie uur tijd. Daarmee heeft Jolie ook een Guiness World Record op haar naam: nooit eerder had iemand zo snel een miljoen volgers als zij.

Het was Jennifer Aniston die het vorige record brak: toen ze zich in oktober aansloot op Instagram, had ze na zo’n vijf uur tijd al een miljoen volgers verzameld. Haar voormalige liefdesrivaal doet het nu dus beter. Jolie maakte een Instagramprofiel aan en had na drie uur tijd al meer dan 2 miljoen volgers verzameld.

De actrice plaatse ook niet zomaar een foto van haarzelf of haar gezin, maar wel een met een boodschap. Ze plaatste een foto van een Afghaans meisje die haar een brief had gestuurd. In de brief schrijft het kind onder meer dat ze bang is voor de Taliban die onlangs de macht grepen in het land. Het bericht kreeg zo’n drie miljoen reacties. De actrice zelf heeft ondertussen al meer dan 7 miljoen volgers.

