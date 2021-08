De vermoedelijk brandstichting vond plaats in de Tienderstraat in Neerglabbeek. — © Roger Dreesen

Oudsbergen

In de Tienderstraat in Neerglabbeek (Oudsbergen) is in de nacht van zaterdag op zondag een auto in brand gevlogen die op een oprit stond. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om brandstichting. De buren reageerden snel en konden de brand blussen, waardoor de schade beperkt bleef.