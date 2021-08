Vrouw filmt tientallen ooievaars die boven weg cirkelen: “Beelden die ik niet gauw zal vergeten”

Onderweg naar haar vriend zag Stacha net over de grens in Breendonk een honderdtal ooievaars rondcirkelen en een pauzeplek zoeken op lantaarnpalen en daken van aanpalende huizen. “Ik was echt verbluft en keerde terug om het te filmen. We waren dus allemaal onderweg, ik naar mijn lief en de ooievaars naar het zuiden. Het waren beelden die ik niet gauw zal vergeten en die ik gelukkig ook kon vastleggen.” (jw)