Belgisch succes op halve skeelermarathon in Berlijn: Bart Swings wint bij de mannen, Sandrine Tas bij de vrouwen

In de sprint bij de Brandenburger Tor versloeg Swings zijn medevluchter, de Duitser Felix Rijhnen, met wie hij een voorsprong van bijna drie minuten had opgebouwd. De Fransman Doucelin Pedicone werd derde.

Tas kwam gelijk over de streep met de Duitse Katharina Rumpus. Beiden werden uitgeroepen tot winnares. Laethisia Schimek, ook een Duitse, eindigde als derde. In een groep van vijf had Tas (36 minuten en 12 seconden) een marge van drie en een have minuut op het peloton verworven.

Swings en Tas hadden voor de wedstrijd in de Duitse hoofdstad even hun schaatstraining onderbroken. Bij 18 graden en wind lichte wind waren de omstandigheden gunstig. De inlineskaters werkten hun race vlak voor de lopende atleten af.

Beiden waren ook als favorieten gestart. In het programmaboekje werd Swings, dertig jaar oud, aangeduid als een “skate legende”. Niet vergeten werd te melden dat hij al zes keer de volledige marathon van Berlijn (42 kilometer en 195 meter) bij de inline skaters naar zijn hand heeft gezet. Zowel Swings als Tas verschijnen over ruim een maand (25 september) aan de start voor de marathon in Berlijn.