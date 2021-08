Vrouw die Marc-Marie Huijbregts sloeg meldt zich bij politie: “Ze had heel veel spijt”

„Die had zich huilend op de balie geworpen, had spijt en vond het verschrikkelijk”, vertelt de cabaretier in zijn podcast Marc-Marie en Aaf Vinden Iets. „Ze had zichzelf niet in de hand gehad en dat had allemaal redenen. Maar goed,

Het is onduidelijk of de vrouw een straf boven het hoofd hangt. Wel vertelt Marc-Marie dat hem een excuusgesprek met de vrouw werd aangeboden, maar dat hij hiervoor heeft bedankt. „Ik wil haar nooit meer zien.”

“Oude kogelstootster”

Huijbregts werd begin deze maand aangevallen op de fiets. De cabaretier was aan het fietsen over de Herengracht en probeerde een langzaam rijdende auto te passeren. „Maar die stuurde juist mijn kant op en toen belde ik”, legde hij uit op Instagram.

Vervolgens stapte een vrouw uit die hem begon te slaan. „Ik denk een oude kogelstootster of zo, en die slaat mij keihard midden in mijn gezicht. En het is een oude vrouw, dus ik kan haar moeilijk een klap teruggeven.” Ook werd hij uitgescholden.