Acht bestuurders onder invloed betrapt bij controle in Lanaken en Maasmechelen

De politie Lanaken-Maasmechelen heeft afgelopen weekend een SLim-actie gedaan op de Carabinierslaan en Tournebride in Lanaken en de Koninginnelaan in Maasmechelen. Zes bestuurder bleken een glas te veel op te hebben. Een van hen verloor het rijbewijs meteen voor 15 dagen. Twee chauffeurs testten positief op drugs in het verkeer en moesten hun rijbewijs ook voor 15 dagen inleveren. De politie vond ook 5 gram cannabis. Verder werden nog een tiental overtredingen vastgesteld. siol