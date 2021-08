Teambaas Mercedes beslist in september wie zitje krijgt naast Hamilton

Toto Wolff, de grote baas van Formule 1-renstal Mercedes, belooft volgende maand duidelijkheid te scheppen over wie in 2022 teamgenoot van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton wordt. De keuze gaat tussen zijn huidige partner Valtteri Bottas en de jonge wolf George Russell.

“We moeten een keuze maken tussen de stabiliteit die Valtteri biedt en het talent van George, die de toekomst voor zich heeft”, zegt de 49-jarige Wolff in Bild am Sonntag. “Ik wil in september duidelijkheid hebben over dit onderwerp. Zo kunnen beiden zich op de juiste manier voorbereiden op komend seizoen.”

De 23-jarige Russell rijdt voor Williams maar komt uit het opleidingsprogramma van Mercedes en wordt beschouwd als een beschermeling van Wolff. In december vorig jaar verving de Brit zijn landgenoot Hamilton in de GP van Sakhir en kreeg zo de voorkeur op reserverijder Stoffel Vandoorne.

De 31-jarige Bottas verdedigt al sinds 2017 de kleuren van Mercedes en werd de voorbije twee jaar vicewereldkampioen achter Hamilton. Maar de Fin is niet langer incontournable bij het team.

Lewis Hamilton verlengde zijn contract bij Mercedes vorige maand tot eind 2023. Zijn grote doel is een achtste wereldtitel. Vandaag deelt hij het record met de Duitser Michael Schumacher.