Duitsland bracht al meer dan tweeduizend mensen vanuit Afghanistan in veiligheid, via het Oezbeekse Tasjkent. — © Twitter

Kaboel/Lommel

De Lommelse Ziba, die al dagenlang vastzat in de omgeving van Kaboel, is onderweg naar huis. Dankzij een Duitse evacuatievlucht landde ze zondagochtend in Frankfurt.