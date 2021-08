Barcelona laat op tweede speeldag meteen punten liggen: Memphis Depay sleept gelijkspel uit de brand tegen Bilbao

Barcelona heeft op de tweede speeldag van La Liga meteen puntenverlies geleden. De Blaugrana kwamen op bezoek bij Athletic Bilbao vroeg in de tweede helft op achterstand. Even zag het er niet goed uit, maar nieuwkomer Memphis Depay bezorgde met zijn eerste officiële goal in het blauw-rode truitje Barcelona toch nog een punt.

Athletic Bilbao had in de eerste helft al de grootste kansen versierd, maar doelpunten waren er nog niet gevallen. In de tweede helft was het wel snel prijs. Inigo Martinez werkte een hoekschop van Iker Muniain met de kop binnen en bracht Bilbao zo op voorsprong.

Barcelona reageerde meteen met een prima poging van Dest, maar daarna bleef het even wachten op nieuwe kansen. In het laatste kwart voerden de bezoekers dan toch weer de druk op. Frenkie De Jong trof de lat, kort daarna trof een landgenoot van hem wél raak: Memphis Depay ramde de 1-1 onhoudbaar binnen.

Depay kreeg even later nog een goede kans om zijn tweede te maken, maar de 1-2 zoefde nipt naast de paal. Barcelona eindigde de match nog met z’n tienen na een zware fout van Eric Garcia in de slotminuut, de stand veranderde niet meer: 1-1. Barcelona begint de competitie zo met 4 op 6 en dreigt meteen een kleine achterstand op te lopen tegenover Atlético Madrid en Real Madrid, die beiden nog op zondag in actie komen. Atlético neemt het thuis op tegen Elche, Real trekt naar Levante.