Het sprookje van voetbalclub Clermont Foot: allereerste keer in de Ligue 1 en meteen bovenaan

Elk jaar zijn er wel promovendi die voortreffelijk presteren in de hoogste klasse. Kijk maar naar Union Saint-Gilloise bij ons. Maar ook over de grens met Frankrijk is een ploeg in goeden doen: Clermont Foot. Negen matchen ongeslagen, eerste keer in de clubgeschiedenis in de Ligue 1, de eerste Franse ploeg met een vrouwelijke trainer én een Belg in dienst. Maak kennis met de verrassing van de Franse competitie.