Vandaag maakt Romelu Lukaku hoogstwaarschijnlijk zijn wederoptreden voor Chelsea FC. De Belgische topspits heeft nog wat te bewijzen in Londen, nadat hij zich bij zijn vorige passage bij The Blues niet kon doorzetten als eerste spits. Een debuutmatch spelen heeft Lukaku al meerdere keren moeten doen in zijn carrière. Bij zijn laatste vier, wist hij ook elke keer te scoren. Een overzicht.