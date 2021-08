Afscheid van vermoorde directrice van circuit Francorchamps: “Hij zei me dat hij hen had neergeschoten”

Gisteren is Nathalie Maillet (51), de directrice van het F1-circuit in Francorchamps, ten grave gedragen in de kathedraal van Malmédy. De druk bijgewoonde plechtigheid van de vrouw die samen met haar minnares werd vermoord door haar echtgenoot Franz Dubois, maakte een grote indruk. Op haar kist stond prominent haar racehelm. In de dramatische zaak getuigde gisteren nu ook de dochter van Franz. “Hij belde me en zei dat hij Nathalie en Ann had neergeschoten.”