Alle jongeren zijn maandag 30 augustus aan gemeenschapscentrum De Rietbron in Halen welkom voor de happening ‘End of Summer’.

Er staan heel wat activiteiten op het programma. Zo kan je deelnemen aan een workshop djembe of je uitleven in het skatepark. Wie het graag wat rustiger heeft, kan in de chillroom genieten. End of Summer loopt van 13 tot 17 uur. LW