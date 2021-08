Belgisch team blinkt uit in bewogen wedstrijdbegin van 24 Uur van Le Mans

Een fikse regenbui op een uur voor de start van de Franse enduranceklassieker zorgde bij heel wat teams voor kopbrekens. Toen na twee ronden achter de safety car de race uiteindelijk toch op gang werd getrokken, liep het op een nat circuit al in de eerste bocht helemaal fout.

De Toyota van de Zwitser Buemi, winnaar van de drie meest recente edities, werd hard aangetikt door een van de Glickenhaus-rijders en iets verderop moest ook de Porsche van Brusselaar Maxime Martin er aan geloven. Iedereen kon zijn weg verder zetten, maar het tijdsverlies was niet min.

Een nieuwe bui iets na negenen zorgde voor nog meer chaos. Sophia Floersch, één van de rijders van de volledig vrouwelijke crew op de bolide van Richard Mille Racing, werd tot twee keer toe hard aangereden door rijders die op het natte asfalt de controle over hun bolide verloren. De Duitse probeerde nog om haar weg verder te zetten, maar werd iets later toch de eerste rijder die de strijd moest staken.

Ook Vandoorne doet mee

Ondanks de aanrijding van Buemi in de openingsronde bezetten de beide Toyota’s al snel de eerste twee plaatsen. Zowel de Alpine als de beide Glickenhaus – de enige andere wagens in de topklasse – moesten al snel de rol lossen, in die mate zelfs dat de wagens uit de op één na hoogste categorie LMP2 aanspraak kunnen maken op een algemene podiumplaats.

Daarbij speelden de wagens van het Henegouwse WRT een hoofdrol. Na zeven uur wedstrijd bezetten de troepen van Vincent Vosse de eerste en tweede plaats in die tweede prototypeklasse, ook goed voor een vierde en vijfde plaats algemeen.

Ook Stoffel Vandoorne komt uit in LMP2, en bezet daarin een vijfde plaats, een negende algemeen. De beste Belg in de categorie voor GT-wagens is Laurens Vanthoor. De Porsche-Belg ligt er op een zesde plaats.