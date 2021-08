Ex-speler Anderlecht zakt plots in elkaar tijdens wedstrijd in Turkije

De beelden van Christian Eriksen tijdens het voorbije EK voetbal zitten nog vers in het geheugen. Helaas waren er zaterdagavond tijdens de wedstrijd tussen Gazisehir en Besiktas in Turkije gelijkaardige taferelen te zijn. Fabrice N’Sakala, enkele jaren geleden nog actief bij Anderlecht, zakte na zo’n 70 minuten voetballen plots in elkaar.

In een statement legt Besiktas uit dat N’Sakala “uit voorzorg” naar het ziekenhuis is afgevoerd. Volgens de club zou de Congolese verdediger bij bewustzijn zijn. N’Sakala was van 2013 tot 2016 actief bij Anderlecht en speelde 71 wedstrijden voor paars-wit. De Congolees werd nadien uitgeleend aan Alanyaspor, een club uit Turkije. Diezelfde club nam hem in 2017 definitief over. Sinds vorig jaar is hij aan de slag bij Besiktas.