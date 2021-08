Volgens ventilatieprof Bert Blocken is er tijdens de hele pandemie te weinig aandacht voor het belang van ventilatie. “Ik wil zelfs niet beginnen met uitrekenen hoeveel mensenlevens dat gekost heeft.” — © Joren De Weerdt

Hoeselt

Met de nieuwe versoepelingen lijkt voor velen het einde van de coronapandemie in zicht. “Maar zonder goede ventilatie blijven we onvoldoende gewapend tegen nieuwe virusvarianten of andere pandemieën”, waarschuwt Hoeseltse professor Bouwfysica Bert Blocken (KU Leuven/TU Eindhoven).