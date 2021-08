Ella Leyers is nog eens te zien in een fictiereeks.”Het was pittig, met maar twaalf draaidagen.” — © DBA

Streamz

Ze was sidekick in De ideale wereld en verbrak met haar achttien deelnames records in De slimste mens ter wereld. Maar in Storm Lara, een spannende miniserie over één helse nacht in het leven van een brutale radiopresentatrice, laat Ella Leyers nog eens zien dat ze eerst en vooral actrice is. “Al vind ik het moeilijker om naar mezelf te kijken in een fictiereeks dan in een spelprogramma.”