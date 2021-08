Jente Hauttekeete grijpt ondanks sterke start naast gouden medaille in tienkamp op WK voor U20

Jente Hauttekeete heeft zijn favorietenrol tijdens de tienkamp op het WK atletiek U20 in de Keniaanse hoofdstad Nairobi niet kunnen waarmaken. Onze landgenoot moest het goud aan de Tsjech Frantisek Doubek laten en veroverde zelf zilver.

In het speerwerpen kende Hauttekeete geen al te beste beurt. Hij moest vrede nemen met 51m24 en de vijfde plaats, terwijl zijn Tsjechische concurrent zichzelf overtrof en 64m03 wierp. Hauttekeete moest Doubek in de afsluitende 1.500 meter op vijftien seconden lopen, een schier onmogelijke opdracht. Hij werd wel nog gehaast door landgenoot Jef Misplon die won in 4:46.33, maar het mocht niet zijn voor de Europese kampioen. Hij klokte 4:48.18, zijn Tsjechische tegenstander volgde op iets meer dan vier seconden.

Doubek mag zich de nieuwe wereldkampioen noemen met 8.169 punten, Hauttekeete was afgetekend tweede met 8.053 punten. Zijn Belgisch record bedraagt 8.150 punten. Brons was met 7.430 punten voor de Spanjaard Jose San Pastor. Jef Misplon rukte nog op naar de zesde plaats en totaliseerde 6.873 punten.

In de finale van de 800 meter bij de vrouwen finishte Annelies Nijssen als achtste in 2:09.55. De wereldtitel ging in 2:02.96 naar de Ethiopische Ayal Dagnachew.