Sebastian Vettel zit als enige F1-piloot niet op sociale media: “Ik breng mijn boodschap op een andere manier”

Sebastian Vettel, viervoudig F1-kampioen en de enige van twintig rijders op de F1-startgrid die niet op de sociale media actief is. Zijn reden daarvoor is eenvoudig en briljant.

In een wereld waarin topsporters niet alleen voor hun sportieve prestaties rijkelijk betaald worden maar ook voor hun aanwezigheid en activiteit op de sociale media is het opvallend dat één F1-piloot helemaal niet aanwezig is op Facebook, Twitter en Instagram: Sebastian Vettel.

Vier wereldtitels op rij met Red Bull Racing en vervolgens ook heel wat jaren bij Ferrari maar geplooid voor de druk van de sponsors heeft hij nooit. Sebastian Vettel heeft de boot van de sociale media immers steeds afgehouden.

Vettel blijft er van overtuigd dat de sociale media eerder een vorm van ‘entertainment’ zijn en er niet zijn om informatie of boodschappen te verspreiden. Daarmee verschilt Vettel duidelijk van bijvoorbeeld Lewis Hamilton die met de regelmaat van de klok actief is op de sociale media.

“Sociale media zijn een geweldige manier om heel wat mensen te bereiken,” vertelt Sebastian Vettel tegenover het Italiaanse ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Maar het hangt er vanaf wat je wil bereiken. Of je jouw sokken wil tonen of iets meer wil bereiken.”

“Ik denk niet dat ik mijn eigen platform nodig heb als ik een belangrijke boodschap heb, die boodschap zal wel mensen bereiken. Ik ben vooral geïnteresseerd in het ondernemen van actie.”

En actie ondernemen doet Vettel inderdaad. Zo ruimde Vettel na de Britse GP afval op in de tribunes van Silverstone, een actie die inderdaad de wereld rond ging ... dankzij de sociale media.

