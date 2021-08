Ashleigh Barty verslaat Angelique Kerber en bereikt finale in Cincinnati

Barty versloeg zaterdag in de halve finales de Duitse Angelique Kerber (WTA 22) in twee sets: 6-2 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 16 minuten. De 25-jarige Australische heeft tot dusver twaalf WTA-titels op haar palmares. Dit jaar was ze al de beste in de Yarra Valley Classic, Miami, Stuttgart en op Wimbledon.

De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 4) en de Zwitserse revelatie Jil Teichmann (WTA 76) spelen om het tweede finaleticket. Teichmann won in de kwartfinales met 6-3 en 6-2 van haar landgenote Belinda Bencic (WTA 12), de olympisch kampioene van Tokio. In de achtste finales had de 24-jarige Zwitserse ook al verrast door de Japanse Naomi Osaka (WTA 2) uit te schakelen.