Danny Ings doet Grealish helemaal vergeten bij Aston Villa met schitterende omhaal

Aston Villa speelde deze zomer goudhaantje Jack Grealish kwijt, maar de fans van The Villans hoeven niet te vrezen. Met Danny Ings werd een nieuwkomer weggeplukt bij Southampton en al in zijn tweede Premier League-wedstrijd heeft hij zich volledig in de harten van het publiek gespeeld. Op slag van rust scoorde Ings tegen Newcastle United de openingstreffer met een geweldige omhaal. Villa won de wedstrijd uiteindelijk met 2-0.