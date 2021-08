Mads Pedersen wint derde etappe Ronde van Noorwegen na sprint, Ethan Hayter blijft leider

Mads Pedersen (Trek-Segafredo) heeft zaterdag de derde rit in de Ronde van Noorwegen naar zijn hand gezet. De 25-jarige Deen haalde het na een sprint met een omvangrijke kopgroep van de Noor Alexander Kristoff en de Nederlander Mike Teunissen. De Noor Markus Hoelgaard werd vierde voor de Brit Ethan Hayter (Ineos-Grenadiers) die leider blijft. Tosh Van der Sande werd de eerste Belg op een zevende plaats.

Na amper drie kilometer wedstrijd trokken Aaron Verwilst, Sébastien Grignard, James Fouche, Mads Rahbek en Anthon Charmig in de aanval. Charmig was het vooral te doen om de punten voor het bergklassement waarin hij leider was. De Deen kwam dan ook als eerste boven op de Hjelmeland en totaliseerde zo reeds 22 punten voor dat nevenklassement. Zonder ongeluk sluit Charmig deze Ronde van Noorwegen af als bergkoning.

Met nog 77 kilometer voor de boeg probeerde Thomas De Gendt met Jonas Vingegaard, Leo Hayter, Mads Pedersen en Alexandr Riabushenko een tegenaanval op te zetten. Het peloton liet evenwel niet begaan. Leo Hayter gaf echter niet op en versnelde wat verderop opnieuw maar ook nu was zijn poging geen lang leven beschoren. Het bleef heel onrustig ook al was de kopgroep opgeraapt. Met nog 20 kilometer voor de boeg ging Mads Pedersen even aan de boom schudden. Achter hem volgden Ide Schelling, Chris Harper, Mike Teunissen, Leo Hayter, Markus Hoelgaard en leider Ethan Hayter. Uiteindelijk zou een zeer omvangrijke kopgroep van zowat 35 renners sprinten voor de ritzege. Daarin haalde Mads Pedersen het. Voor Mads Pedersen werd het zijn derde zege van het seizoen. Eerder al won de oud-wereldkampioen Kuurne-Brussel-Kuurne en de tweede etappe van de Ronde van Denemarken.

Zondag werken de renners de slotrit af. Startplaats is Hinna Park. De eindbestemming Stavanger ligt 156,5 kilometer verderop.