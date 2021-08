Farmabedrijven onderzoeken coronavaccin voor kinderen onder 12

Als het Europees geneesmiddelenagentschap een vaccin voor kinderen zou goedkeuren, zal de overheid onderzoeken of het aangewezen is om ook jonge kinderen te vaccineren. Op dit ogenblik is in Vlaanderen 90 procent van de volwassenen gevaccineerd. In de leeftijd tussen 12 en 18 kreeg drie vierde al minstens één prik. Vlaanderen staat met zijn vaccinatiecampagne aan de wereldtop. Intussen kregen de eerste risicopatiënten al een uitnodiging voor een derde prik.