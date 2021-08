Als er in Limburg op dit moment één plek is waar het lijkt alsof de coronacrisis al achter de rug is, dan is het wel Pukkelpopkwartier in Hasselt, waar iedere dag 1500 mensen feestvieren zonder mondmasker en afstandsregels. Vrijdagavond zorgden Whispering Sons en Mauro Pawlowski voor de Limburgse hoogtepunten.