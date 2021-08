Fabio Jakobsen wint zijn tweede Vuelta-rit en neemt groene trui over van Jasper Philipsen: “Groen dragen, dat inspireert”

Geen derde ritzege voor Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), wel een tweede voor Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick-Step) die daarmee de stand in deze Vuelta op twee-twee brengt en meteen ook de groene trui overneemt van de Limburger. Jordi Meeus (BORA - hansgrohe) eindigde knap vierde, Primoz Roglic blijft leider.

De etappe naar de pittoreske landtong van La Manga del Mar Menor was voorbestemd om in een massasprint te eindigen. Ondanks een late uitvalspoging van de Nederlander Jetse Bol, ondanks de wind die af en toe uitnodigde om waaiers te trekken. Maar de laatste kilometers verliepen met tegenwind en dat had invloed op de sprint. Fabio Jakobsen werd door zijn ploegmaats ideaal gebracht en kon van de kop af zijn sprint rijden. En dan blijkt dat de Nederlander opnieuw wereldtop is. “Twee jaar geleden won ik al twee etappes in de Vuelta en nu opnieuw”, vertelde de Nederlander. “De laatste veertig kilometer waren hectisch. De ploegen van de klassementsrenners waren vooraan om tijdsverlies te vermijden en dat maakte het nerveus. Maar mijn ploegmaats bleven knap vooraan. In de laatste bocht werd ik perfect afgezet en kon ik mijn eigen sprint rijden. Dit was echt een zware etappe met vooral de hitte als tegenstander. Om het dan te kunnen afmaken, dat maakt me heel blij.”

Jakobsen nam het groen over van Jasper Philipsen. — © AFP

Het voorbereidend werk was ideaal, vond Jakobsen. Vooral Florian Sénéchal speelde een belangrijke rol. Jakobsen: “Florian is een heel goede vriend en een sterke ploegmaat. Samen met Bert Van Lerberghe heb ik 160 kilo pure snelheid voor mij. Sénéchal heeft een speciale plaats in mijn hart aangezien hij mijn leven redde in Polen. Wij hebben een speciale band en ik zal hem dankbaar zijn voor de rest van mijn leven. Dat hij hier de spurt inleidde, is voor mij heel speciaal.”

En het groen? Is dit een doel? “Als sprinter wil je die trui dragen”, aldus Jakobsen. “Zie naar Cavendish in de Tour. Groen inspireert, groen is voor de sprinters, ik ben een sprinter. Vrees ik de bergen? Uiteraard wel. Sprinten is makkelijk maar zondag en de daaropvolgende dagen zullen lastig worden als we in de bergen zijn. Maar ik denk dat ik het kan overleven, hopelijk binnen de tijdslimiet (lacht). Ik zal er elke dag opnieuw voor vechten.” (Guy Van Den Langenbergh in La Manga del Mar Menor)