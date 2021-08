Lukas Nmecha scoort winnende treffer voor Wolfsburg tegen Hertha, ondanks doelpunt Dodi Lukebakio

Lukas Nmecha heeft zijn competitiedebuut bij Wolfsburg niet gemist. De Duitse spits, deze zomer overgekomen van Man City na een uitleenbeurt bij Anderlecht, scoorde de winning goal in de uitwedstrijd bij Hertha Berlijn.

Dodi Lukebakio en Dedryck Boyata mochten allebei starten bij Hertha. Koen Casteels stond in de basis bij de Wolven, Sebastiaan Bornauw zat op de bank. Aster Vranckx keek toe van op de tribune met een blessure. Dodi Lukebakio liet zich opmerken voor bondscoach Roberto Martinez met een doelpunt op het uur.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ridle Baku maakte een kwartier later echter gelijk. Boyata mocht in de laatste minuten gaan rusten, waarna Lukas Nmecha nog profiteerde en de 1-2 scoorde voor Wolfsburg. Hertha heeft nog geen punten kunnen sprokkelen in de Bundesliga, Wolfsburg telt 6 op 6.