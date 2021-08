OH Leuven vanavond zonder Thomas Henry: Franse spits afgereisd naar promovendus uit Serie A

Thomas Henry vertrekt bij OH Leuven. De 26-jarige aanvaller uit Frankrijk leek enkele dagen geleden nog op weg naar AA Gent, maar nu blijkt dat hij naar het buitenland zal trekken. De Italiaanse club Venezia, een promovendus in de Serie A, zou hem voor 6 miljoen euro binnengehaald hebben. Henry is afgereisd naar Venetië, OH Leuven zal zaterdagavond zonder hem aantreden tegen Eupen.