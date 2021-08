Nummer twee voor Fabio Jakobsen in Vuelta: Nederlander verslaat Philipsen en Meeus in massasprint

Fabio Jakobsen heeft voor de tweede keer in deze Vuelta een etappe gewonnen. De Nederlander van Deceuninck-Quick Step was de beste in een massasprint. Jasper Philipsen strandde op de derde plek, Alberto Dainese wurmde zich nog tussen beide heren. Met Jordi Meeus (vierde) en Piet Allegaert (tiende) plaatsen ook twee andere Belgen zich nog in de top tien.

Een nieuwe vlakke etappe bood opnieuw een uitstekende kans op ritwinst voor Jasper Philipsen, die eerder in deze Vuelta al de etappes naar Burgos en Albacete had gewonnen. Maar eerst moest de vlucht van de dag bijgehaald worden. Die bestond opnieuw uit Spanjaarden: Ander Okamika (Burgos), Aritz Bagues (Caja Rural) en Mikel Iturria (Euskaltel) kozen al vroeg het ruime sop.

Het Baskische trio bleek al snel een vogel voor de kat te gaan worden, want veel ruimte kregen de koplopers nooit. De maximale voorsprong bedroeg om en bij de vier minuten. Op 35 kilometer van de finish in La Manga del Mar Menor zat het avontuur van Okamika, Bagues en Iturria er al op. Daardoor werd de focus al snel richting de nakende massasprint verlegd.

Op twee kilometer van de streep kwam er toch nog een late aanvalspoging. Jetse Bol probeerde het peloton te verschalken, maar dat was onbegonnen werk. Het werd dus een nieuwe massasprint. Daarin bleek Fabio Jakobsen de beste. Alberto Dainese kon nipt Jasper Philipsen afhouden voor de tweede plek. De zegestand tussen Jakobsen en Philipsen in deze Vuelta komt zo op 2-2 te staan. Voor Jakobsen is het in totaal al de vierde ritoverwinning in de Vuelta: in 2019 schoot hij ook al tweemaal raak in deze ronde.