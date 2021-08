Zomerschool in Lanaken zit erop: “Overduidelijke meerwaarde voor 89 kinderen”

Vrijdag 20 augustus werd in Lanaken de tweede editie van de zomerschool afgesloten. Ook nu was het de bedoeling om kinderen met enige leerachterstand - door de coronaperikelen - een extra ruggensteuntje te geven nog voor de start van het nieuwe schooljaar. Negenentachtig kinderen van de laatste kleuterklas en van het eerste en tweede leerjaar uit meerdere scholen namen deel.

Een team van 24 leerkrachten, 12 jobstudenten, 2 vrijwilligers en 6 medewerkers van de dienst welzijn stond in voor de zomerschool die de voorbije twee weken plaatsvond. Voor de medewerkers van de zomerschool stond één ding centraal: individuele aandacht voor het kind.

Schepen Christel Gorissen: “Het is zeer belangrijk om zo veel mogelijk individuele aandacht aan de kinderen te kunnen geven. In die zin verschilt de zomerschool van een normaal klasgebeuren. Elk kind krijgt persoonlijke aandacht, terwijl de leerkrachten samenwerken met jobstudenten aan de individuele noden. Zo konden ze tijdens deze tien voormiddagen het verschil maken en enige leerachterstand inhalen. Op die manier kunnen de kinderen sterker en zelfzekerder aan het nieuwe schooljaar beginnen. Een overduidelijke meerwaarde voor de deelnemertjes dus.”

De zomerschool werd in Gellik, Rekem en Lanaken georganiseerd in samenwerking met de scholen ’t Bieske, GBS Rekem, Jan Rosier, In de Engelse Hof en het Pyxiscollege. In de voormiddag werd aandacht besteed aan rekenen en taal. In de namiddag zorgde medewerkers van de gemeentelijke speelpleinwerking voor sport en ontspanning. Vrijdag ontvingen de 89 deelnemertjes van de juffen een diploma en een herinneringsmedaille.