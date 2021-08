Noorse leider Tobias Johannessen wint ook achtste rit in Ronde van de Toekomst

De Noor Tobias Halland Johannessen heeft zaterdag ook de 8e rit in de Ronde van de Toekomst gewonnen, na zijn dubbelslag van vrijdag, toen hij de ritwinst en de leiding nam op de Grand Colombier. De 21-jarige Noor haalde het licht afgescheiden, in de etappe tussen La Tour-en-Maurienne en Saint Jean d’Arves na 71,3 kilometer, van de Spanjaard Carlos Rodriguez en de Italiaan Filippo Zana.

Van bij de start lag het tempo bijzonder hoog in het peloton. Dat zorgde ervoor dat diverse renners moesten lossen in de grote groep nog voor de top van de Col de Chaussy werd bereikt. De uitdunning ging verder zijn gang. Een select groepje kwam boven op de Col de la Croix de Fer, op 12 kilometer van de finish. Filippo Zana, Carlos Rodriguez en de man in de gele leiderstrui, Tobias Halland Johannessen sloegen de handen in elkaar en gingen daarop versnellen. De Nederlander Gijs Leemreize probeerde zijn karretje voorin ook aan te haken. Met nog vijf kilometer voor de boeg slaagde hij daar ook in en zo kregen we vier vluchters.

De Noor Johannessen wou de sprint niet afwachten en trachtte een solo op te zetten. Dat vonden zijn metgezellen geen goed idee en zo smolt de kopgroep snel weer samen. Het sein dan voor Leemreize om te gaan verdapperen maar ook hij kreeg geen vrijgeleide. Uiteindelijk slaagde Tobias Halland Johannessen er in de slotkilometer in net één seconde voor zijn medevluchters te gaan uitrijden en het zo met een lichte voorsprong te halen.

Morgen/zondag valt met start in La Toussuire en de Col du Petit Saint-Bernard, na 151,6 kilometer, het doek over de Ronde van de Toekomst.