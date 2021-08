Operatie Red Kite: twee Belgische C-130’s evacueren 170 mensen, onder wie Belgen, uit Kaboel

Aan boord van het eerste vliegtuig dat zaterdag mensen evacueerde vanop de luchthaven in Kaboel richting Islamabad zaten ruim tachtig mensen, liet defensieminister Ludivine Dedonder weten. “Onder wie Belgen en Nederlanders”, voegde ze eraan toe. Later op de dag volgde een tweede evacuatievlucht richting Islamabad, waar de inzittenden in veiligheid gebracht worden tot ze naar ons land gevlogen worden. In de twee vliegtuigen samen zaten ongeveer 170 personen.

“Bedankt aan alle betrokkenen voor de inspanningen, ook aan onze Nederlandse partners voor de uitstekende coördinatie”, zo tweette minister Wilmès nadat de eerste C-130 was geland in Islamabad. “Het verloopt misschien moeilijk in Kaboel, maar moeilijk gaat ook. Het moet. Alle vertrouwen in onze mensen ter plaatse”, zo voegde staatssecretaris Sammy Mahdi nog toe op Twitter. “We staan klaar in (de kazerne van, red.) Peutie om mensen op te vangen.”

“Deze volledige samenwerking tussen de verschillende diensten maakt het mogelijk om levens veilig te houden. Dank aan alle betrokkenen voor hun inzet”, stelde defensieminister Ludivine Dedonder van haar kant.

Twee eerdere vluchten om de in totaal 580 Belgen en aan België gelinkte Afghanen weg te halen uit Kaboel waren vrijdag geen succes. Amper 16 Belgen konden op het eerste vliegtuig gezet worden, op het tweede zelfs helemaal geen.

België heeft momenteel twee C-130’s in Islamabad, een derde is onderweg. Vanuit de Pakistaanse hoofdstad worden de geëvacueerden dan met andere vliegtuigen doorgevlogen.

