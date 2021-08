Gemeenteraad vergadert opnieuw met publiek op maandag 30 augustus

“De reden waarom we niet in de raadszaal maar in het Cultureel Centrum vergaderen ligt voor de hand” volgens burgemeester Marino Keulen. “In de foyer is de ruimte een heel stuk groter dan in de raadszaal waardoor de vergadering coronaproof kan plaatsvinden. De raadsleden en het publiek zitten minstens 1,5 meter van elkaar en er wordt gezorgd voor voldoende verluchting. Wie plaatsgenomen heeft hoeft geen mondmasker te dragen. Bij het binnentreden of verlaten van het gebouw en bij interne verplaatsing is dat wel verplicht.”

Aan de agenda staan onder meer volgende punten: toekenning investeringstoelage aan het kerkbestuur Sint-Ursula voor het ereloon van de ontwerper van de restauratie van de daken en gevels, vaststelling van een buitengewone toelage voor het project ‘Kunst in open ruimte’, goedkeuring van het reglement ‘Jongerencheque’, verkoop van 2 appartementen en 1 kelderruimte Jan Rosierlaan en aankoop van smartboards voor de gemeentelijke basisschool in Rekem.