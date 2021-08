Laatste ‘open prikdagen’ in vaccinatiecentrum

Het einde van maanden vaccineren in het vaccinatiecentrum Lanaken-Maasmechelen nadert. Wie nog niet gevaccineerd is tegen het coronavirus en dat alsnog wil doen heeft nog drie kansen eind augustus.

Op woensdag 25, donderdag 26 en zaterdag 28 augustus - telkens van 9 tot 13 uur houdt het Vaccinatiecentrum Lanaken - Maasmechelen, aan de Breitwaterstraat 12 - Industriezone Oude Bunders - in Maasmechelen zijn laatste zogenaamde ‘open prikdagen’. Een afspraak maken is niet meteen nodig. Wie zich op die dagen aanmeldt, moet enkel zijn identiteitskaart of paspoort meenemen. Na 28 augustus is het niet meer mogelijk om nog gevaccineerd te worden in het centrum. Op de open prikdagen wordt gevaccineerd met het Phizervaccin.

Let wel: de open prikdagen zijn bestemd voor inwoners van Lanaken of Maasmechelen (vanaf 12 jaar) die nog geen afspraak maakten. Wie reeds een afspraak had vastgelegd voor één van de komende dagen moet zich op de voorziene dag aanbieden.