Reconstructie van een helse zoektocht: waarom Anderlecht met Christian Kouamé en Joshua Zirkzee opnieuw twee spitsen huurt

De buit is binnen. Anderlecht huurt Anderlecht met Christian Kouamé (23) van Fiorentina een tweede spits na Joshua Zirkzee. Aanvallers met adelbrieven, maar de fans balen omdat het weer twee huurlingen zijn zonder aankoopoptie. Alleen is RSCA nog niet in staat om die aanvalsleider(s) al zelf te kopen. De zoektocht was hels en leidde tot zenuwinzinkingen. Peter Verbeke moest spitsvondig zijn. Een reconstructie.

Jürgen Geril