Oudsberger Robbe Van Loon naar WK in Iran

De uit Oudsbergen afkomstige Robbe Van Loon staat in het Young Red Dragons volleybalteam. Een droom die uitkomt voor het bijna 18-jarige volleybaltalent. Robbe speelt de komende week het wereldkampioenschap volleybal met de Young Red Dragons U19. Het WK gaat door in Iran, Teheran.

Robbe Van Loon uit Opglabbeek zette zijn eerste stappen in de jeugd van VTO, Maaseik en in de topsportschool volleybal. Na zijn middelbaar treedt hij het komende seizoen aan in de Liga A voor VBC Waremme. Verder in deze nationale jeugdselectie nog een tweede Limburgse speler, Sibren Peeters. Als libero een vaste waarde in het team. Sibren speelde bij Maaseik, Kinrooi en was ook student aan de topsportschool. Vanaf volgend seizoen verdedigt Sibren de kleuren van Tectum Achel.

Robbe Van Loon is als middenman van de Young Red Dragons U19 een vaste waarde. De voorbije week speelden de Young Red Dragons een voorbereidend tornooi en werden ze tornooiwinnaars met winst tegen Frankrijk, Portugal, Duitsland, Spanje en Nederland. Een goede voorbereiding voor het WK dus. Tijdens het WK zitten de Young Red Dragons in de zelfde poule met Rusland, Bulgarije, Kameroen en Thailand.

Via youtube worden alle wedstrijden live gestreamd.

RDr