Anderlecht heeft zijn tweede spits eindelijk beet: Christian Kouamé wordt gehuurd van Fiorentina

Anderlecht heeft zaterdagmiddag de transfer van Christian Kouamé aangekondigd. De Ivoriaanse spits wordt voor een seizoen gehuurd van het Italiaanse Fiorentina. In de overeenkomst is geen aankoopoptie opgenomen.

Kouamé stond al een tijd op de lijst, maar het talent – dat met de U23 van Ivoorkust op de Olympische Spelen in actie kwam – was aanvankelijk veel te duur. Fiorentina had de spits zelf voor 11 miljoen weggekocht bij Genoa. Uiteindelijk evolueerden de gesprekken echter gunstig, waardoor Kouamé nu de tweede spits wordt die Anderlecht huurt, na Joshua Zirkzee van Bayern München.

Het inkomende transferhuiswerk van Anderlecht is daarmee afgerond. Elke positie is dubbel bezet. Alleen een opportuniteit in de laatste week kan nog, maar het wordt nu in eerste instantie zaak een tiental overbodige spelers weg te krijgen.