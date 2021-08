De chaos in en rond de luchthaven van Kaboel is enorm. — © AFP

Kaboel/Lommel

De nachtmerrie van de Lommelse Ziba in Kaboel blijft maar duren. Dankzij Het Belang van Limburg kwam ze met een andere Afghaanse vrouw met familie in Lommel in contact. Samen bereikten ze de luchthaven. Maar dan zagen ze de Belgische C130 vlak voor hen leeg weer vertrekken…