Turkse soldaten verzorgen Afghaanse baby die van moeder werd gescheiden tijdens tumult in luchthaven

De voorbije dagen verschenen hallucinante beelden van de onrust en chaos op de luchthaven van Kaboel nadat de taliban de macht in Afghanistan overnam. Door het tumult worden heel wat gezinnen gescheiden en ouders proberen hun kinderen wanhopig in veiligheid te brengen. Soms doen ze dat door hun baby’s over prikkeldraad te gooien en ze toe te vertrouwen aan buitenlandse soldaten. Ook baby Hayida raakte samen met haar vader van haar mama gescheiden, maar zij kreeg van Turkse militairen een propere luier en een papflesje.

De twee maanden oude baby verzeilde samen met haar ouders Farista en Ali Musi in het tumult op de internationale luchthaven van Kaboel toen het gezin Afghanistan wilde ontvluchten. De precieze omstandigheden van het verhaal blijven onduidelijk, maar volgens verschillende bronnen raakten vader en dochter van moeder Farista gescheiden. Zij had alle babyspullen bij zich, waardoor vader Ali zijn dochter niet kon verschonen of voeden.

Vader en dochter werden gezien door een Turkse soldaat, die hen naar een veilige zone begeleidde. Daar kreeg Hayida een luier en een papfles, en werd ze in de watten gelegd door de Turkse militairen voor ze weer aan haar vader werd toevertrouwd. Het is nog steeds onduidelijk of het meisje en haar vader met mama Farista werden herenigd nadat de beelden werden gemaakt, maar zij zou zich mogelijk nog buiten de luchthaven bevinden.

Wanhopige beelden: kinderen worden overgedragen aan soldaten in Kaboel. — © Het Belang van Limburg

De hartverwarmende beelden van baby Hayida staan in schril contrast met beelden van kinderen die over muren met prikkeldraad worden gegooid. Een baby die werd gefilmd toen ze huilend in de armen van een Amerikaanse soldaat wordt geduwd, haalde deze week wereldnieuws. Volgens de Amerikaanse legertop is die baby intussen herenigd met haar vader. “Ze werd ter plekke verzorgd door medische personeel”, verklaarde majoor Jim Stenger op de Amerikaanse zender CBS. “Ik kan bevestigen dat ze intussen herenigd is met haar vader en in veiligheid werd gebracht op de luchthaven.” (pjv)