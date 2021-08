Stephanie Planckaert en dochter Iluna (16): “Slechte reacties? Je weet wat wij daar altijd over zeggen”

“Mijn mama is mijn beste vriendin”, zegt Iluna. Ze líjken ook hartsvriendinnen, zoals ze wiebelig en innig op een evenwichtsbalk balanceren. Maar even close als ze zijn, zo verschillend zijn ze ook. Waar Stephanie Planckaert amper zestien was toen ze voor het oog van tv-kijkend Vlaanderen mama werd, heeft dochter Iluna op haar zestiende nog nooit een liefje gehad of een jongen gekust. Na het overdonderende succes van ‘Château Planckaert’ móést daar welhaast een programma uit voortspruiten. In ‘Onverwacht’, vanaf 30 augustus op Eén, trekken moeder en dochter samen op ontdekkingsreis doorheen de wereld van de tienerseksualiteit. “Dit is nu al het avontuur van ons leven.”