Teammanager van Trek-Segafredo Luca Guercilena heeft kanker en zet stap opzij

“Na zoveel jaren de wereld rondreizen om de wedstrijden van mijn team te volgen, is het tijd om een stap opzij te zetten. Enkele dagen geleden begon ik een gevecht tegen een sterke vijand, een lymfoom, wat al mijn energie zal vereisen en de warmte van mijn familie, goeie vrienden en teamgenoten bij Trek-Segafredo”, zegt hij op de website van zijn Amerikaanse team, dat onder meer Jasper Stuyven en Edward Theuns in de rangen heeft.

“Het zal tijd kosten maar ik ben opgelucht dat de ploeg in goede handen is met dank aan een heel ervaren groep mensen die zullen leiden tot ik terug ben. Tot snel”, besluit hij.

Guercilena begon zijn loopbaan in het wielrennen twintig jaar geleden bij Mapei-Quick.Step. In 2011 stapte hij over naar Leopard Trek, de voorloper van het huidige Trek-Segafredo. Daar volgde hij eind 2012 Johan Bruyneel op als teammanager nadat die laatste moest opstappen na zijn schorsing in de dopingzaak rond Lance Armstrong.