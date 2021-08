Bondscoach Venezuela neemt kort voor WK-kwalificatieduels ontslag: “We werden niet op tijd betaald”

De Portugees, voormalige coach van Sporting Portugal en FC Porto, is bondscoach van Venezuela sinds februari 2020. Venezuela treft in de Zuid-Amerikaanse WK-voorronde op 2 september Argentinië. Daarna volgen nog duels met Peru (5 september) en Paraguay (9 september).

“We hebben gisteravond met hem gesproken en hem duidelijk gemaakt dat het erg moeilijk was om zijn ontslag te accepteren met de belangrijke wedstrijden die op het programma staan”, zei Jorge Gimenez, de voorzitter van de Venezolaanse voetbalbond, in een verklaring. “Hij vroeg om wat tijd en vandaag liet hij ons weten dat hij en zijn staf hebben besloten niet verder te gaan.”

Venezuela is het enige Zuid-Amerikaanse land dat zich nog nooit voor een WK wist te plaatsen. Nu staat het land na zes wedstrijden op de voorlaatste plaats. De vier beste teams van in totaal tien landen kwalificeren zich automatisch voor het WK van 2022 in Qatar. De nummer vijf kan zich via de play-offs nog kwalificeren.