Belgen wanhopig op luchthaven van Kaboel: “Ik heb twee jonge kinderen bij mij. Dit is de hel, help ons”

Chaos aan de luchthaven van Kaboel. Het gros van de Belgen dat ontzet moet worden, staat hopeloos aan te schuiven in een mensenzee. Ze zijn de wanhoop ver voorbij nu langs beide kanten waarschuwingsschoten gelost worden om de massa in toom te houden. Wie in de luchthaven wil geraken, moet zich hardhandig een weg naar voren banen. Voor Hakim* en zijn vrouw is dat geen optie. “Ik heb twee jonge kinderen bij mij. Dit is de hel, help ons.” Het lot van andere Belgen in Afghanistan is even onzeker.