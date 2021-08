Een nieuw Overlegcomité, een nieuwe reeks onduidelijkheden over wat er nu precies werd gezegd en wat er nu precies werd bedoeld. Op de officiële details is het wachten op het Ministerieel Besluit. Maar wij proberen alvast de belangrijkste vragen te beantwoorden over de versoepelingen die op 1 september plaatsvinden. Dit is wat we nu al weten.