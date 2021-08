Zijn Zoë Kravitz (32) en Channing Tatum (41) een koppel?

Zijn Zoë Kravitz en Channing Tatum een koppel? De Amerikaanse website PageSix doet vermoeden van wel. Die publiceerde schattige foto’s van het duo, samen op een BMX in New York.

De twee acteurs werden samen gespot tijdens een fietstochtje in de East Village. Channing reed op een BMX-fiets, Zoë liep ernaast en stond ook even achterop. Puur vriendschappelijk of meer?

De twee ontkenden recent nog de geruchten, maar lijken sinds de film Pussy Island closer te zijn geworden. Channing speelt daarin de hoofdrol, Zoë regisseerde de thriller.

Eerder vertrouwde hij de Amerikaanse website Deadline stijladvies van de dochter van Lenny Kravitz te krijgen. Over zijn plastic Crocs bijvoorbeeld. Dat hij die vooral niet meer mag dragen.

Channing Tatum — © AFP

Ook in januari dit jaar kwamen er al geruchten dat Kravitz en Tatum een koppel zouden zijn, nadat de actrice de scheiding met Karl Glusman aanvroeg. Channing Tatum was toen al een paar maanden vrijgezel. Jij en zangeres Jessie J gingen in oktober 2020 uit elkaar.