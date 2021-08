Niels Destadsbader keert na zeven jaar terug van VTM naar VRT

Een grote transfer in tv-land: Niels Destadsbader gaat weer programma’s maken voor de VRT en Radio 2 en verlaat na zeven jaar VTM. Dat heeft de zanger bekendgemaakt in Radio 2-programma De vijver van Siska. “Ik wil mee mijn schouders zetten onder het project van de VRT”, zegt hij.

Bij de VRT startte Niels Destadsbader zijn carrière in 2009, bij Ketnet meer bepaald. Zeven jaar geleden maakte hij de overstap naar VTM en was hij als presentator te zien in programma’s als The masked singer, en bouwde hij bovendien een succesvolle carrière uit als zanger. Nu keert hij terug naar de VRT en gaat hij daar programma’s maken voor tv en voor Radio 2.

“Wij worden weer collega’s”, zei Destadsbader aan Siska Schoeters. “Ik weet het al eventjes. Alleen mijn ouders en broer wisten het. Het was heel moeilijk om geheim te houden, vooral omdat ik bij VTM zo’n toffe jaren heb beleefd.” Hij kon nog niet prijsgeven welke programma’s hij er precies gaat maken. Eind dit jaar zal hij wel voor het eerst te horen zijn op Radio 2: dan presenteert hij tussen kerst en nieuw de eindejaarslijstjes.

In een persbericht bevestigt de VRT dat Destadsbader terugkeert. “Niels heeft al bewezen dat hij ontzettend talentvol is”, zegt Lotte Vermeir, netmanager van Eén, daarin. “Niels heeft al bewezen dat hij ontzettend talentvol is. Hij heeft zich op verschillende vlakken en in verschillende genres kunnen tonen. We zijn dan ook heel blij dat hij het Eén-team komt versterken. Ik kijk uit naar de samenwerking.”

“De VRT wil de komende jaren bouwen aan een nieuwe toekomst waar ik me helemaal kan in vinden. De toekomstvisie en het maatschappelijke engagement van de Reyerslaan spreken mij enorm aan. De mensen die hier zitten hebben mij meteen overtuigd met hun enthousiasme en ik wil daar mee mijn schouders onder zetten”, aldus nog Destadsbader.

(gjs)